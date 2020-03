Panama: coronavirus, decretata quarantena totale indefinita (2)

- Il presidente ha inoltre annunciato il piano Panama Solidario, che prevede la distribuzione di buoni, sacchetti di cibo, medicine e gas ad almeno un milione di persone, inclusi lavoratori informali e residenti in aree vulnerabili. Il capo dello stato ha assicurato che non verranno tagliati i servizi di luce, acqua e internet a chi non potrà pagare le bollette nei prossimi tre mesi e la sospesone del pagamento dei mutui per le persone più in difficoltà. Cortizo ha quindi fatto appello alla solidarietà annunciando che nei prossimi giorni verrà aperto un conto presso la banca nazionale per ricevere donazioni. Nel paese si registrano ad oggi 443 casi confermati di contagio e otto decessi. (segue) (Mec)