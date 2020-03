Panama: coronavirus, decretata quarantena totale indefinita (3)

- Sono 117, ad oggi, le morti collegate al contagio di nuovo coronavirus nei paesi dell’America latina. La maggior parte dei casi si registra nel paese più popoloso, il Brasile, il primo a registrare un contagio nella regione. In Messico si contano 405 casi di contagio, con cinque morti e quattro pazienti guariti. Il 24 marzo il governo ha decretato l’ingresso nella fase due dell’emergenza, varando le misure di contenimento sociali in tempo considerato utile per raffreddare l’attesa esplosione dell’epidemia. Scattata la quarantena a Cuba, 48 casi di contagio, un morto, un turista italiano di 61 anni, e un paziente guarito. (segue) (Mec)