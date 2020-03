Aerospazio: Leonardo estende servizi di addestramento a sistemi ad ala rotante a pilotaggio da remoto

- Leonardo estende la sua gamma di servizi di addestramento per includere anche i sistemi ad ala rotante a pilotaggio remoto (Ruas) per proporre a un numero crescente di clienti soluzioni di formazione sempre più complete, massimizzando così sicurezza e efficacia della missione. L’azienda ha recentemente ottenuto dalll'Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) la Certificazione di organizzazione autorizzata all’addestramento per tali sistemi. Leonardo ha ora la possibilità di fornire servizi di addestramento per le categorie di sistemi ad ala rotante a pilotaggio remoto di categoria light e very light (fino a 25 chili) presso la sua Training Academy con sede a Sesto Calende, in provincia di Varese, dove vengono addestrati piloti e tecnici manutentori dei clienti dei suoi elicotteri. Questa Certificazione accresce quindi la qualità e la versatilità dei servizi di addestramento forniti da Leonardo, primo costruttore al mondo ad offrire ora anche questo specifico servizio di formazione per i droni di tali categorie. Si prevede che tale certificazione venga recepita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) nel 2021. (segue) (Com)