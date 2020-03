Aerospazio: Leonardo estende servizi di addestramento a sistemi ad ala rotante a pilotaggio da remoto (2)

- L’aggiunta di questo nuovo servizio permette a Leonardo di rispondere all’evoluzione delle richieste del mercato elicotteristico, in particolare da quei clienti che stanno aumentando l’utilizzo di piccoli droni per le loro missioni, incluse quelle che riguardano le operazioni di protezione civile e in risposta alle grandi emergenze. Inoltre, Leonardo sta anche sviluppando un completo pacchetto di addestramento per il suo elicottero a pilotaggio remoto AWHERO da 200 chili. Questo nuovo prodotto è stato impiegato con successo nelle attività dimostrative di sorveglianza marittima alla fine del 2019 nell’ambito dell’iniziativa europea Ocean 2020, nel mare Mediterraneo. Il programma di addestramento proporrà soluzioni già disponibili per i piloti di elicotteri, grazie all’esperienza consolidata e in rapida evoluzione che Leonardo ha dimostrato verso clienti di tutto il mondo con le sue Training Academy e i Centri di Addestramento in termini di tecnologie e simulazione. Tra i servizi a disposizione c’è anche un sistema di pianificazione della missione, realizzato sulla base del sistema “Leonardo SkyFlight”, che permetterà ai clienti di aggiungere un ulteriore servizio operativo per l’AWHERO (Com)