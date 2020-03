Ungheria: nuovo materiale sanitario in arrivo dalla Cina

- Una nuova consegna di materiale sanitario per far fronte all'emergenza dell'epidemia di coronavirus in Ungheria è arrivata dalla Cina. Lo rende noto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". La consegna include 3 milioni di mascherine, 100 mila test e 86 respiratori. Forniture di tale materiale proseguiranno regolarmente, poiché sono previsti circa dieci voli di questo tipo nel prossimo futuro. (Vap)