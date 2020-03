Russia: Putin, viaggio a San Pietroburgo rinviato a domani per discorso alla nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha rinviato a domani il suo volo per San Pietroburgo, e continuerà a lavorare da Mosca per oggi: continuano come da programma i preparativi per una teleconferenza tra i leader del G20 e per il suo incontro con i rappresentanti della comunità imprenditoriale della città. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che il viaggio è stato rimandato di un giorno per consentire a Putin di fare il suo discorso alla nazione questo pomeriggio. “Il presidente sarà comunque a San Pietroburgo domani, dal momento che sono previsti eventi importanti”, ha spiegato il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)