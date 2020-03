Coronavirus: Bosnia, i contagi sono 168 in 29 località

- I cittadini bosniaci che hanno contratto il coronavirus sono attualmente 168 in 29 località del paese. Lo ha riferito il sito di informazione "Klix", citando i dati della task force della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata del paese. La testata ha inoltre riferito che l'ufficio locale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha constatato "un approccio per lo più difensivo" delle autorità bosniache, invitando a effettuare molti più test. Il numero dei tamponi disponibili nel paese è infatti ancora sconosciuto ma in base a quanto anticipato due settimane fa dalla stampa locale, non dovrebbe superare le mille unità. La direttrice del Centro clinico universitario di Sarajevo, Sebija Izetbegovic, ha affermato tre giorni fa che "sono in arrivo 150 mila test, attesi per la prossima settimana".(Bos)