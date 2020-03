Coronavirus: Gelmini (FI), subito cabina regia governo-opposizioni-parti sociali

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "il coinvolgimento del Parlamento e dell'opposizione deve essere fattivo, non solo teorico. Dagli incontri preliminari passiamo adesso ai fatti concreti. Il governo - prosegue la parlamentare in una nota - istituisca subito una cabina di regia con tutte le forze politiche presenti in Parlamento e con le parti sociali: associazioni di categoria e sindacati. Non se ne esce con provvedimenti a saldi immodificabili, come vorrebbero fosse il decreto Cura Italia, o con conferenze stampa riparatrici. Il premier Conte - afferma Gelmini - prenda una volta per tutte l'iniziativa e dia una svolta all'azione del suo esecutivo. Forza Italia è pronta a collaborare, ma non a farsi prendere in giro. Bisogna fare presto e bene per il Paese, non ci possiamo permettere ulteriori perdite di tempo".(Com)