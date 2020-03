Coronavirus: Gallera su tamponi, a inizio emergenza Lombardia attaccata perché ne facevamo troppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi accusa la Lombardia di fare troppi pochi tamponi, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera replica che all’inizio dell’emergenza le critiche erano esattamente per il motivo opposto, ovvero di farne troppi. “Noi all’inizio abbiamo fatto tamponi a tutti. Riandremo a vedere anche tutte le trasmissioni televisive e i giornali: per giorni e giorni siamo stati attaccati perché facevamo troppi tamponi, che in Lombardia andavano fatti meno tamponi e che non aveva senso tamponare tutti i contatti diretti. Dopo è uscita una linea guida dell’Istituto superiore di Sanità che spiegava chi si doveva tamponare. E noi, come il resto d’Italia, stiamo tamponando in quel modo lì”, ha spiegato Gallera in collegamento con Omnibus su La7, ribadendo che “il problema non è a chi fare il tampone, perché il tampone ha un valore estremamente relativo: si può essere negativi oggi e diventare positivi domani. Il problema è quello del contenere la diffusione del virus, trattando tutti coloro che hanno anche solo uno stato simil influenzale come un potenziale paziente Covid”.(Rem)