Difesa: Shoigu, Russia pronta a produrre in lotti il missile balistico Sarmat

- La Russia ha completato la modernizzazione delle imprese nazionali per l'avvio della produzione in lotti del missile balistico intercontinentale Sarmat. Lo ha detto il ministro della Difesa Sergei Shoigu intervenendo oggi al Consiglio federale (camera alta del parlamento di Mosca). "Abbiamo completato la modernizzazione del settore della produzione industriale per la produzione in lotti del missile balistico intercontinentale Sarmat", ha detto Shoigu, secondo cui i test di lancio dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. (Rum)