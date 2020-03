Romania: coronavirus, 794 i contagiati e 13 decessi

- Ad oggi, 25 marzo, sul territorio della Romania, sono stati confermati 794 casi di persone infette da Covid-19. Delle 794 persone confermate positive, 79 sono state dichiarate guarite e dimesse (53 a Timisoara, 19 a Bucarest, 3 a Craiova, 2 a Costanza, una a Cluj e una a Iasi). Sono morte 13 persone con diagnosi di infezione da Covid-19. Tutte avevano patologie croniche preesistenti ed erano ricoverate negli ospedali di Bucarest, Suceava, Craiova e Iasi. Il primo caso confermato di coronavirus nel paese è stato annunciato il 26 febbraio. Dall'ultima informazione inviata ieri dal Gruppo di comunicazione strategica, sono stati registrati altri 186 nuovi casi di malattia. I pazienti recentemente confermati hanno un'età compresa tra 4 e 85 anni. In terapia intensiva, in questo momento, sono ricoverati 16 pazienti, di cui 6 in gravi condizioni. La salute degli altri pazienti è buona, stazionaria. In Romania, in quarantena ci sono 5.515 persone per le quali vengono effettuati controlli per rilevare se hanno contattato il virus Covid- 19 (coronavirus). Altre 83.970 persone sono isolate in casa e sono sotto controllo medico. Ad oggi, a livello nazionale, sono stati elaborati 12.624 test, di cui 461 in unità mediche private.(Rob)