Anzio: in tre rapinano frutteria e fuggono con bottino di 6mila euro

- Tre malviventi hanno rapinato una rivendita di frutta ad Anzio portando via un bottino di circa 6mila euro. Con il volto travisato dalle mascherine e con la pistola in pugno, i malviventi si sono presentati ieri pomeriggio poco dopo le 15, nell'attività commerciale di Via Ardeatina. Sotto la minaccia dell’arma hanno preteso che venisse consegnato loro l’incasso, circa duemila euro, ed anche il contenuto della borsa della titolare, altri 4mila euro incassati nei giorni precedenti. Con quel bottino sono fuggiti. Del caso se ne stanno occupando gli agenti del commissariato di Anzio. (Rer)