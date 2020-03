Marocco: ministero Salute autorizza trattamento alla clorochina per coronavirus

- Il ministero della Salute del Marocco ha autorizzato l'uso di un protocollo di trattamento basato sulla clorochina e sull'idrossiclorochina contro il coronavirus. In consultazione con il comitato tecnico e scientifico del programma nazionale per la prevenzione e il controllo dell'influenza e delle gravi infezioni respiratorie acute, il ministero ha autorizzato, in una nota inviata ai direttori degli ospedali universitari e ai direttori sanitari regionali, l'introduzione di clorochina e idrossiclorochina nella gestione terapeutica dei casi confermati di Covid-19. Pur specificando le raccomandazioni necessarie per questo trattamento, il ministero garantisce la disponibilità di questo farmaco. Inoltre, spiega il quotidiano “Le Matin”, il ministro Khalid Ait Taleb ha chiesto il rispetto dei vari aspetti relativi alla gestione delle scorte di questo farmaco e alla gestione razionale di questi prodotti.MarCoronavirus: Marocco, 27 nuovi casi confermati, 170 in totaleRabatSono 27 i nuovi casi di infezione da coronavirus che sono stati confermati in Marocco nelle ultime 24 ore, portando a 170 il numero totale. Lo ha annunciato ieri sera il direttore dell'epidemiologia e controllo delle malattie presso il Ministero della Salute, Mohamed El Youbi. Il numero di decessi dovuti al virus sale a cinque. In termini di distribuzione geografica, la regione di Casablanca-Settat ha registrato 42 casi e la regione di Rabat-Salé-Kénitra 40 casi, seguita da Fès-Meknès (36 casi), Marrakech-Safi (22), Tanger-Tétouan-El Hoceima (11), l'Oriental (7), Beni Mellal-Khénifra (4), Souss-Massa-Draa (1 caso) e altrettanti nella regione di Guelmim-Oud Noun. Finora non sono stati rilevati casi di contaminazione nelle regioni di Laayoune-Sakia-Hamra e Dakhla-Oud Eddahab. (Mar)