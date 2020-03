Marocco: "L'Economist", il post-crisi si sta già preparando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità marocchine stanno già lavorando sodo per prepararsi al post-Covid-19. Diverse misure dovrebbero essere messe in atto per consentire alle aziende di continuare le loro attività. Anche le famiglie hanno bisogno di aiuto. "Oggi più che mai, l'urgenza è con il controllo della crisi sanitaria raddoppiato da uno tsunami economico che potrebbe durare a lungo", sottolinea il quotidiano "L'Economist". Il giornale indica che è giunto il momento della mobilitazione generale e che invece di rassegnarsi di fronte a questa situazione senza precedenti, sarà necessario mostrare capacità di recupero, ottimismo, anche anticipando l'era post-Covid-19. "L'istituzione del fondo speciale di gestione del coronavirus è la prova che le autorità hanno fatto il punto della situazione e stanno anticipando i tempi", sottolinea il quotidiano. (Mar)