Egitto: stop ai movimenti tra le province dalle 19 alle 6

- Nader Saad, portavoce del Consiglio dei ministri dell’Egitto, ha dichiarato che le forze dell'ordine saranno presenti oggi in strada sotto la guida del ministero dell’Interno per attuare il divieto di circolazione adottato per fermare la diffusione del coronavirus. Parlando durante un'intervista telefonica con il giornalista Ahmed Moussa nel programma "On My Responsibility" trasmesso sul canale "Echo Al-Balad", il portavoce ha aggiunto che coloro che vengono colti in flagrante violazione del divieto dovranno affrontare una pena detentiva e una multa. Il portavoce del Consiglio dei ministri ha indicato che la metropolitana e tutti i veicoli che collegano città e governatorati si fermeranno dalle sette di sera alle sei del mattino. (Cae)