Mauritania: ministro Commercio Mohamed, le riserve sono sufficienti per sei mesi

- Il ministro del Commercio e del Turismo della Mauritania, Sid'Ahmed Ould Mohamed, ha dichiarato che le riserve del paese di beni di prima necessità sono sufficienti per sei mesi. Le misure per aumentarle, se necessario, sono state messe in atto dalla commissione per la ripresa economica di Nouakchott. In una dichiarazione all'agenzia di stampa mauritana “Ani”, il ministro ha affermato che la situazione del coronavirus nel paese è sotto controllo e che sono stati rilevati solo due casi in pazienti che stanno migliorando. (Res)