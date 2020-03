Coronavirus: Zavalloni (Fegica Cisl), non è mai stato proclamato alcuno sciopero dei benzinai

- Non è mai stato proclamato alcuno sciopero dei benzinai. Lo ha voluto chiarire questa mattina ai microfoni di Radio Cusano campus Alessandro Zavalloni, segretario generale della Fegica Cisl, Federazione italiana gestori carburanti e affini, che ha sottolineato anche che "non c'è mai stata l'intenzione di scioperare. Noi - ha chiarito - siamo impegnati a rimanere aperti e a mantenere il servizio ma rischiamo di chiudere per mancanza di liquidità e quindi di prodotto". Per questo "chiediamo la sospensione temporanea del pagamento del prodotto e la tutela della nostra sicurezza. Non siamo eroi, non siamo martiri, ma non vogliamo neanche essere carne da macello per strada". "Vogliamo credere - ha poi aggiunto Zavalloni - che quando il presidente del Consiglio dice non consentiremo la chiusura dei gestori di carburante, vuol dire che lavorerà per tutelarci. Non è possibile scaricare tutto sull'ultimo anello della filiera. Noi da un mese scriviamo tutti i giorni al presidente del Consiglio, ai ministri, agli amministratori delegati delle compagnie petrolifere e dei concessionari autostradali. E questi signori si girano dall'altra parte", ha concluso Zavalloni. (Com)