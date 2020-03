Iraq: attacco armato nella provincia di Diyala, un morto e due feriti

- Una persona e rimasta uccisa e altre due ferite in un attacco armato avvenuto oggi nel governatorato di Diyala, nel nord-est dell’Iraq. Lo ha riferito una fonte locale ad “Agenzia Nova”. L’attacco è avvenuto nel distretto di Khanaqin, in particolare nell’area di Kahriz, e le vittime sono tutte appartenenti a una stessa famiglia: il padre è deceduto, mentre i figli sono rimasti feriti. Al momento non sono ancora note né le cause, né gli autori dell’attacco. Il governatorato di Diyala è uno di quelli in cui si presume sia più forte la presenza di cellule dormienti dello Stato islamico. (Irb)