Coronavirus: Coldiretti, stop speculazioni sul latte, 5,7 milioni di litri al giorno arrivano dall'estero

- Ogni giorno 5,7 milioni di litri di latte straniero attraversano le frontiere e invadono l'Italia con cisterna o cagliate congelate low cost di dubbia qualità in piena emergenza coronavirus, proprio mentre alcune aziende di trasformazione cercano di tagliare i compensi riconosciuti agli allevatori italiani, con la scusa della sovrapproduzione. E' quanto denuncia una analisi della Coldiretti sulla base dei dati del ministero della Salute relativi ai primi quindici giorni del mese di marzo 2020 sui flussi commerciali dall'estero in latte equivalente. Bisogna fermare qualsiasi tentativo di speculazione sui generi alimentari di prima necessità come il latte che - sottolinea la Coldiretti - nell'ultima settimana di rilevazione sui consumi ha registrato un balzo del 47 per cento degli acquisti da parte delle famiglie, sulla base dei dati che evidenziano anche l'aumento degli acquisti di formaggi, dalla mozzarella (+35 per cento) al Grana Padano e Parmigiano Reggiano (+38 per cento). (segue) (Com)