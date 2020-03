Coronavirus: Coldiretti, stop speculazioni sul latte, 5,7 milioni di litri al giorno arrivano dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo di rendere pubblici gli elenchi dei caseifici che importano latte e cagliate dall'estero e vogliono abbassare le quotazioni di quello italiano, con il superamento delle attuali farraginose procedure di accesso ai dati", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che giudica "insostenibili le richieste di riduzione del prezzo pagato agli allevatori proprio mentre i supermercati vengono presi d'assalto e nelle stalle si continua a mungere per garantire le produzioni e i rifornimenti nelle dispense degli italiani. Occorre evitare che i comportamenti scorretti di pochi caseifici compromettano il lavoro della maggioranza degli operatori della filiera ai quali va il plauso della Coldiretti", continua Prandini nel chiedere che "chi approfitta della situazione di emergenza venga escluso dai fondi previsti per sostenere il comparto agroalimentare come gli aiuti agli indigenti". In gioco - rileva la Coldiretti - c'è il futuro di un settore che produce ogni anno oltre 12 milioni di tonnellate di litri di latte di mucca grazie a circa 30 mila allevamenti che garantiscono il primato tricolore in Europa nella produzione di formaggi a denominazione di origine protetta (Dop). (Com)