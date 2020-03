Azerbaigian: ministro Economia, pronti a misure flessibili per affrontare effetti coronavirus

- Il governo azerbaigiano è pronto a prendere delle decisioni operative flessibili per fronteggiare gli effetti sull’economia nazionale provocati dall’emergenza del coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Economia Mikayil Jabbarov durante la riunione del gruppo di lavoro creato appositamente per adottare una serie di misure urgenti mirate in questa fase di crisi. Il ministro Jabbarov ha osservato che nelle condizioni attuali una serie di fattori seguenti influiscono sull'economia nazionale dell'Azerbaigian: la stagnazione osservata a livello globale e le relazioni commerciali estere a causa dell'influenza diretta della pandemia; le forti fluttuazioni dei prezzi del petrolio anche sui mercati mondiali dell'energia; e la diminuzione dell'attività economica generale a causa delle misure limitanti adottate in vari paesi per prevenire la diffusione del coronavirus. Secondo il ministro, settori come il turismo, il comparto alberghiero, la ristorazione pubblica, i trasporti, il commercio, i servizi di intrattenimento e così sono stati quelli maggiormente colpiti da questi fattori esterni. “Lo Stato è pronto a prendere decisioni operative flessibili. Tuttavia, al fine di identificare con precisione le aree di attività interessate, occorre innanzitutto preparare dei criteri per una valutazione chiara e trasparente”, ha sottolineato Jabbarov. (Res)