Viabilità Lazio: Astral, rallentamenti sul Gra e sulla A1 da Anagni a Ferentino

- Rallentamenti sul Grande raccordo anulare da Laurentina ad Ardeatina, in carreggiata esterna. Code per cantiere sulla A1 Roma-Napoli da Anagni a Ferentino in direzione di Napoli. Lo comunica Astral Infomobilità (Com)