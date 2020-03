Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Azzolina, Dadone e Bonafede (2)

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a strutturare e agevolare l'utilizzo della didattica a distanza (Casa – M5s); sulle iniziative volte a garantire agli studenti parità di accesso alla didattica a distanza, anche attraverso la formazione informatica del corpo docente (Fornaro – Leu); sul monitoraggio del funzionamento della didattica a distanza sul territorio nazionale e misure a sostegno di associazioni che collaborano con le scuole ai fini di un'offerta educativa complementare (Fusacchia - Misto-Cd-Ri-+Europa); sugli strumenti volti a garantire agli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza (Piccoli Nardelli – PD); sulle iniziative volte a prevedere, in relazione al monitoraggio sulle scuole non abilitate alla didattica a distanza, misure compensative a favore degli studenti, con particolare riferimento alle situazioni di disabilità e al previsto svolgimento degli esami di Stato (Casciello – FI); sulle iniziative volte a garantire alle famiglie l'esenzione dal pagamento delle rette scolastiche nonché chiarimenti in ordine alla conclusione dell'anno scolastico (Lollobrigida – Fd'I). La ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, risponderà a interrogazioni sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in forma agile presso la pubblica amministrazione, nonché in ordine ai primi esiti delle relative attività di monitoraggio (Baldino – M5s); sulle iniziative volte al controllo del rispetto dei protocolli e all'adozione del telelavoro da parte delle società a cui sono affidati i servizi di call center da parte delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (Fornaro – Leu). (segue) (Com)