Coronavirus: Sudafrica, bilancio dei contagi sale a 709 (2)

- In un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, il capo dello Stato ha annunciato una serrata generale ("lockdown") a partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 26 marzo, per una durata di 21 giorni. "Abbiamo imparato molto dalle esperienze degli altri paesi. Quelli che hanno agito in modo rapido e drammatico sono stati molto più efficaci nel controllare la diffusione della pandemia”, ha dichiarato Ramaphosa annunciando che la decisione del Consiglio di comando nazionale di disporre la chiusura dei confini ed un “lockdown” generale vuol essere una “misura decisiva per salvare milioni di sudafricani dalle infezioni e salvare la vita di centinaia di migliaia di persone". Le autorità di Pretoria hanno disposto fino al 16 aprile la sospensione di tutte le attività produttive non essenziali e la chiusura di tutti i negozi ed attività commerciali ad eccezione di farmacie, laboratori, banche, servizi finanziari e di pagamento essenziali, supermercati, distributori di benzina e operatori sanitari. Saranno esentati dal blocco gli operatori sanitari nei settori pubblico e privato, il personale di sicurezza e di emergenza, le aziende produttive, di distribuzione e di fornitura di prodotti alimentari e di base, i servizi bancari essenziali, l'erogazione dell'energia, i servizi idrici e di telecomunicazione, i servizi di laboratorio e la fornitura di prodotti medici e di igiene. (Res)