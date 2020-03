Repubblica Ceca: ritiro temporaneo contingente militare in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ceco ha temporaneamente ritirato le truppe stanziate in Iraq. Ne dà notizia l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". La decisione è stata presa per la significativa riduzione dei compiti operativi e delle minacce alla sicurezza, per una ristrutturazione programmata della missione e, da ultimo, per la pandemia di coronavirus in corso. Il personale militare ceco in Iraq è per lo più composto da unità per l'addestramento nella difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (Cbrn) e da unità di polizia militare impegnate nell'addestramento delle forze di sicurezza locali nella lotta all'Isis. Il ritiro temporaneo coinvolge 30 soldati impegnati in due distinte missioni e già rientrati a Praga nella notte di ieri. (Vap)