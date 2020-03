Indonesia: coronavirus, timore per impreparazione sistema sanitario (5)

- Il governo dell’Indonesia ha introdotto nuove misure emergenziali per contenere la propagazione del nuovo ceppo di coronavirus, inclusa la formazione di un gruppo di intervento rapido incaricato di rintracciare e contattare soggetti a rischio, chiudere località turistiche sensibili e rafforzare i controlli presso snodi come gli aeroporti. Le misure seguono la decisione del governo di Giacarta di proclamare la Covid-19 un “disastro nazionale innaturale”: il bilancio ufficiale della pandemia in Indonesia è al momento di 117 casi confermati a cinque vittime. Tra gli infetti figura anche il ministero dei Trasporti indonesiano, Budi Karya Sumadi. Il gruppo di intervento rapido è guidato dal direttore dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, Doni Monardo. Il governatore di Giacarta, Anies Beswedan, ha deciso frattanto di chiudere 17 località turistiche della capitale, inclusi il Monumento nazionale, l’Ancol Dreamland Park, lo zoo di Ragunan e diversi musei. (segue) (Fim)