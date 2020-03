Usa: coronavirus, Congresso e amministrazione raggiungono accordo su pacchetto aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale Usa e l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, hanno raggiunto un accordo di massima in merito al pacchetto di aiuti da quasi 2mila miliardi di dollari concepito per tutelare l’economia statunitense dalle ricadute della pandemia di coronavirus, dopo giorni di stallo dovuti all’ostruzionismo dell’opposizione democratica, e la conseguente bocciatura del disegno di legge in fase di voto procedurale. Ad annunciare l’intesa, nelle prime ore di oggi, è stato un funzionario della Casa Bianca, Eric Ueland: “Abbiamo un accordo”, ha dichiarato Ueland, anticipando una conferenza stampa del presidente repubblicano del Senato, Mitch McConnell. Il testo dell’accordo non è ancora noto, ma la cifra di 2mila miliardi è superiore a quella spesa ogni anno dagli Usa per la difesa nazionale, la ricerca scientifica, la costruzione di autostrade e altri programmi discrezionali. Alla proposta dei Repubblicani, i Democratici ne hanno anteposta Usa che prevedeva rigidi obblighi di politica identitaria per le aziende beneficiarie degli aiuti, ad esempio in termini di parità di genere e discriminazione positiva nelle assunzioni di dipendenti; il piano democratico prevede anche obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra per le aziende “soccorse” dallo Stato. (segue) (Nys)