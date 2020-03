Usa: coronavirus, Congresso e amministrazione raggiungono accordo su pacchetto aiuti (2)

- Ad oggi la pandemia di coronavirus ha ucciso 660 persone e ne ha contagiate almeno 50mila negli Stati Uniti, causando la chiusura di migliaia di attività economiche e bloccando milioni di lavoratori. Oltre un terzo della popolazione Usa – circa 100 milioni – è soggetta a misure di limitazione degli spostamenti. Il presidente Trump ha anticipato di voler riaprire le attività produttive entro il mese di aprile, per evitare un collasso dell’economia nazionale; alcuni Stati Usa, come il Texas, hanno rifiutato di sacrificare l’economia per contenere il virus: “Toniamo al lavoro, torniamo a vivere. Restiamo lucidi, e quanti tra noi hanno più di 70 anni si prendano cura di loro stessi. Non sacrifichiamo il paese”, ha dichiarato il vicegovernatore dello Stato, Dan Patrick, che compirà a breve 70 anni. “Se qualcuno mi chiedesse di scambiare la mia sopravvivenza con quella dell’America per i miei figli e nipoti, direi di sì”. (Nys)