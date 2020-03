Cina-Polonia: telefonata presidenti Xi e Duda, focus su pandemia Covid-19 (3)

- Da parte sua, Duda ha affermato l'importanza di valorizzare l'esperienza rilevante della Cina nella lotta all'epidemia, aggiungendo che il suo paese deve ora affrontare la grave sfida della malattia e il bisogno urgente di forniture mediche e protettive. "La Polonia ringrazia la Cina per aver fornito un sostegno tempestivo e prezioso, che incarna la profonda amicizia tra i due paesi", ha affermato il presidente. Sottolineando che la Cina ha una solida base economica, Duda ha affermato di essere completamente fiducioso che il paese asiatico supererà l'epidemia e realizzerà un migliore sviluppo. "La Polonia è disposta a rafforzare la cooperazione con la Cina in vari settori e a lavorare insieme per promuovere la cooperazione paesi dell'Europa centrale e orientale-Cina. Non vedo l'ora di visitare la Cina il più presto possibile dopo la pandemia", ha affermato Duda. (Cip)