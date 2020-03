Cina-Italia: coronavirus, in arrivo in Toscana team di 14 esperti medici cinesi

- Un team di 14 professionisti medici della provincia orientale cinese del Fujian è partito questa mattina su un volo charter per l'Italia, per aiutare il paese nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il team è composto da esperti di diversi ospedali e dal centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) di Fujian, nonché un epidemiologo del Cdc nazionale e uno pneumologo della provincia di Anhui. Gli esperti sono specializzati in settori quali pneumologia, terapia intensiva, malattie infettive, controllo delle infezioni ospedaliere, medicina tradizionale cinese e assistenza infermieristica. (segue) (Cip)