Cina-Italia: coronavirus, in arrivo in Toscana team di 14 esperti medici cinesi (2)

- I loro compiti includeranno la condivisione di esperienze nella prevenzione e il controllo di Covid-19 con ospedali ed esperti locali e la consulenza terapeutica. Forniranno inoltre know-how sulla prevenzione e il controllo delle malattie alle comunità e agli studenti cinesi in Italia e offriranno loro forniture protettive e medicine tradizionali cinesi. Gli esperti lavoreranno principalmente in Toscana. Il volo è decollato alle 11:10 circa dall'aeroporto internazionale di Fuzhou Changle ed è programmato per arrivare a Milano alle 16:45 di oggi, ora locale. A bordo dell'aereo c'erano anche circa otto tonnellate di forniture mediche donate dalla provincia, tra cui 30 ventilatori, 20 set di monitor medici, tremila tute protettive, 300mila mascherine, 20mila mascherine classificate N95. (Cip)