Kosovo: crisi di governo, oggi in parlamento mozione di sfiducia contro Kurti

- Il parlamento del Kosovo dovrebbe riunirsi oggi in seduta straordinaria, per votare la mozione di sfiducia nei confronti del premier Albin Kurti, promossa dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk). La decisione è stata presa dalla presidenza del parlamento di Pristina. A provocare lo scontro tra i due alleati di governo, Vetevendosje e Ldk, è stata l'inattesa mossa di Kurti, la scorsa settimana di rimuovere il ministro dell'Interno Agim Veliu, esponente della Lega democratica, a seguito di alcune sue affermazioni in un'intervista televisiva a sostegno della proposta del presidente Hashim Thaci, per la proclamazione dello stato di emergenza, a seguito dell'epidemia del coronavirus. Un'idea contestata però dal premier. (segue) (Kop)