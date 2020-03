Kosovo: crisi di governo, oggi in parlamento mozione di sfiducia contro Kurti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osmani ha sostenuto che "ci sono gli spazi perchè gli alleati della coalizione possano trovare una soluzione", invitando i deputati a votare contro. La mozione di sfiducia promossa dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), firmata da 46 deputati, è stata presentata in parlamento lo scorso venerdì e secondo la costituzione dovrà essere votata non più tardi di cinque giorni dalla sua presentazione. Ai parlamentari della stessa Ldk, si sarebbero uniti anche i parlamentari dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, del partito Nisma di Fatmir Limaj, e dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) di Behgjet Pacolli. Tra le file dei deputati della Ldk, Ardian Shala e Haxhi Avdyli non avrebbero firmato la richiesta. (segue) (Kop)