Kosovo: crisi di governo, oggi in parlamento mozione di sfiducia contro Kurti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di Mustafa aveva dichiarato che avrebbe potuto rinunciare all'iniziativa nel caso di riflessione da parte del premier, al quale è stato chiesto di revocare la rimozione del ministro dell'Interno Agim Veliu e di abolire i dazi del 100 per cento imposte alle importazioni dalla Serbia. La risposta del Movimento Vetevendosje però è stata secca. "A chiedere scusa dovrebbe essere invece Veliu", ha dichiarato il vicepremier Haki Abazi. Perché possa essere approvata la mozione invece, servono almeno 61 voti, cioè il 50 per cento più un voto per far cadere il governo. In questo caso, l'Ldk avrebbe bisogno anche dei 24 voti del Partito democratico del Kosovo (Pdk) di Kadri Veseli, una formazione fondata dall'attuale presidente della Repubblica Hashim Thaci, in aperto conflitto con Kurti. (Kop)