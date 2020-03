India: coronavirus, governo bandisce esportazioni di idrossiclorochina

- Il governo dell’India ha bandito oggi tutte le esportazioni dal paese dell’idrossiclorochina, sostanza utilizzata come farmaco anti-malarico e ritenuta utile nel trattamento dei soggetti affetti da Covid-19. Il divieto, che ha effetto immediato, è stato adottato da Nuova Delhi per garantire una fornitura adeguata del farmaco al sistema sanitario nazionale, che si prepara a far fronte ad una brusca impennata del numero dei contagi da coronavirus. Il direttore del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr), Balram Bhargava, aveva raccomandato lunedì la somministrazione dell’ idrossiclorochina al personale sanitario a contatto con i soggetti infetti da Covid-19, e ai familiari asintomatici di soggetti contagiati. Il protocollo di somministrazione raccomandato dall’Icmr è già stato autorizzato dai supervisori del settore farmaceutico per l’impiego ristretto all’attuale contesto di emergenza sanitaria nazionale. (segue) (Inn)