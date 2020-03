India: coronavirus, governo bandisce esportazioni di idrossiclorochina (2)

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha parlato ai suoi connazionali per la seconda volta in una settimana ieri sera e ha annunciato che da mezzanotte l’intera India, un paese con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, verrà sottoposta a "blocco totale" per 21 giorni. Il premier ha richiamato l’attenzione su quello che sta succedendo su scala globale e sulla difficoltà, anche nei paesi avanzati, di far fronte all’emergenza: “Questo virus si è diffuso molto rapidamente in tutto il mondo. Si diffonde come un incendio. Guardando l’esperienza di questi paesi e ciò che dicono gli esperti, l’unico modo efficace per contrastare la diffusione del virus è il distanziamento sociale”; non c’è altra strada: la catena del contagio deve essere spezzata. (segue) (Inn)