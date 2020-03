India: coronavirus, governo bandisce esportazioni di idrossiclorochina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo ha precisato che il distanziamento riguarda tutti, non solo i pazienti, come alcuni credono, e che i comportamenti irresponsabili si ripercuotono sugli altri. Modi ha ricordato che già adesso la maggior parte degli Stati e dei Territori dell’Unione hanno disposto il blocco di tutte le attività non essenziali e degli spostamenti delle persone. Da mezzanotte tutto il paese adotterà lo stesso protocollo. Il premier ha spiegato che sarà come il “coprifuoco del popolo” indetto domenica 22 marzo, una sorta di prova generale della capacità di isolamento in casa, ma più stringente, e ha sottolineato che si tratta di una misura necessaria e che i prossimi 21 giorni saranno cruciali per il futuro del paese. (segue) (Inn)