India: coronavirus, governo bandisce esportazioni di idrossiclorochina (4)

- Modi ha detto di voler parlare ai suoi connazionali non da primo ministro ma da persona di famiglia, ma è stato molto netto nel messaggio di restare a casa. Il leader indiano ha osservato che il coronavirus ci ha messo 67 giorni per contagiare centomila persone e undici per contagiarne altre centomila e che per i successivi centomila contagi basteranno quattro giorni. Modi ha sottolineato che solo i paesi che hanno attuato rigorosamente il blocco hanno registrato progressi. Inoltre, ha invitato tutti a pensare a chi è in prima linea in questa battaglia, dagli operatori sanitari alle forze dell’ordine, dai media a chi lavora nelle attività produttive essenziali. Infine, ha detto che il governo ha stanziato 150 miliardi di rupie (oltre 1,8 miliardi di euro) per l’emergenza. (Inn)