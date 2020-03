Kazakhstan: colloquio telefonico fra presidente Tokayev e Guterres, focus sul coronavirus

- Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha avuto ieri una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. È quanto riferito da una nota della presidenza kazakha, secondo cui le due parti hanno discusso del rafforzamento della cooperazione in questa fare di crisi globale determinata dalla pandemia di coronavirus. Il capo dello Stato ha affermato che il Kazakhstan sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite per stabilire un'ampia cooperazione internazionale e il coordinamento degli sforzi dei singoli Stati nella lotta contro la pandemia. Secondo il presidente, la recente proposta del segretario generale di dichiarare un cessate il fuoco globale e la fine di tutte le guerre e conflitti è un'iniziativa pertinente e degna del sostegno di tutti gli Stati membri. Tokayev e Guterres hanno anche discusso dei preparativi per l'imminente sessione giubilare dell'Assemblea generale dedicata al 75mo anniversario della nascita delle Nazioni Unite. Tokayev ha osservato che il Kazakhstan sostiene fortemente gli obiettivi delle Nazioni Unite e supporta un ulteriore rafforzamento di un’istituzione unica nel suo genere e che non ha alternative. (Res)