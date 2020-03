Ostia: autobus in fiamme in via Capitan Consalvo

Roma, 25 mar 08:28 - (Agenzia Nova) - Autobus in fiamme, questa mattina alle 4, in via Capitan Consalvo ad Ostia. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco spegnendo le fiamme nella parte posteriore della mezzo. Nessun ferito, sma le indagini per stabilire la natura dell'incendio è ancora in corso.