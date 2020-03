Ostia: autobus in fiamme in via Capitan Consalvo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autobus danneggiato questa mattina da un incendio è dell'Atac ed è in servizio sulla line 3. Lo si legge in una nota di Atac. Le fiamme si sono sprigionate nel vano motore danneggiando parzialmente il mezzo. L'autista ha tentato di spegnere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti. Non c'è stato alcun problema per le persone. "L'azienda - si legge- svolgerà i necessari accertamenti per risalire alle cause. Il bus era in servizio da 19 anni". (Rer)