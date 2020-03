Coronavirus: Georgia, sale 73 il numero dei casi positivi

- Il numero di contagi da coronavirus in Georgia è salito a 73. È quanto si legge sul portale del governo istituito per informare i cittadini sull’andamento dell’epidemia a livello nazionale. Stando a quanto riportato sono 4.055 persone attualmente in quarantena e 252 quelle sottoposte a cure ospedaliere. Dei 73 casi positivi, nove sono già guariti. (Res)