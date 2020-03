Corea del Sud-Usa: conversazione Trump-Moon, Usa chiedono forniture mediche (2)

- Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato 100 nuovi casi di contagio causati dal nuovo ceppo di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 9.137, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Metà dei nuovi casi sono “importati”, ovvero di soggetti trovati positivi al virus al loro arrivo negli aeroporti del paese: il governo sudcoreano si appresta a introdurre misure di quarantena più rigide per i viaggiatori e i cittadini in arrivo dagli Stati Uniti. Le nuove misure di controllo e quarantena saranno operative da venerdì. La città di Daegu, epicentro del contagio, concentra il 71,5 per cento dei casi nazionali complessivi. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 120 persone. Il governo sudcoreano ha decretato misure di quarantena speciali per tutti gli individui in arrivo dall’estero a partire da oggi. (segue) (Git)