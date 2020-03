Corea del Sud-Usa: conversazione Trump-Moon, Usa chiedono forniture mediche (3)

- Il presidente Moon ha reagito alla crisi sanitaria istituendo un “consiglio di emergenza economica”, guidato dal presidente in persona, e incaricato di vararemisure straordinarie tese a contenere le ricadute economiche della pandemia. La scorsa settimana un pacchetto di misure di soccorso per le piccole e medie imprese del paese dal valore complessivo di 50mila miliardi di won (39 miliardi di dollari). Oggi, 24 marzo, Moon ha annunciato che la sua amministrazione intende raddoppiare l’importo complessivo delle misure emergenziali, portandolo a 100mila miliardi di won (80 miliardi di dollari). Moon ha anche annunciato l’istituzione di una serie di fondi speciali per stabilizzare i mercati azionario e obbligazionario del paese. Il presidente ha promesso che lo Stato farà da “argine poderoso” contro la crisi economica e finanziaria globale in arrivo, nel corso della seconda sessione del consiglio economico di emergenza convocata dal governo. “Nessuna azienda fallirà a causa di una mancanza temporanea di liquidità”, ha promesso Moon. (segue) (Git)