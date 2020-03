Corea del Sud-Usa: conversazione Trump-Moon, Usa chiedono forniture mediche (4)

- Nel paese resta però diffuso lo scontento nei confronti dell’amministrazione presidenziale, accusata di aver risposto in maniera inadeguata ad una crisi di portata epocale: secondo un sondaggio effettuato dal quotidiano “Korea Economic Daily”, il 56 per cento dei sudcoreani ritiene che lo Stato dovrebbe garantire un “reddito di base” per il disastro. L’amministrazione presidenziale ha già anticipato che la spesa fiscale giocherà un ruolo cruciale per garantire la crescita economica del paese nel 2021, ed ha già inserito un aumento della spesa nelle linee guida per il bilancio del prossimo anno. Le linee guida, approvate dal consiglio dei ministri sudcoreano nella giornata di oggi, detteranno gli indirizzi generali del bilancio di previsione che il governo appronterà entro il prossimo 3 settembre. (segue) (Git)