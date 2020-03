Malesia: coronavirus, governo estende restrizioni spostamenti al 14 aprile (2)

- Il primo ministro malese aveva già anticipato il 23 marzo che il governo del paese potrebbe rafforzare ulteriormente le restrizioni agli spostamenti dei cittadini per un periodo di due settimane, e che annuncerà ulteriori misure di stimolo economico in risposta alla pandemia di coronavirus e al calo dei prezzi del petrolio. Il premier ha riferito che il consiglio di sicurezza nazionale malese si riunirà il 30 marzo per decidere le prossime misure da adottare, e se prorogare i limiti ai movimenti e alle attività economiche in scadenza alla dine di questo mese. Proprio quel giorno, il governo dovrebbe annunciare una estensione del pacchetto di stimolo per gli operatori economici danneggiati dalle ricadute della crisi. (segue) (Fim)