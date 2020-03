Usa: coronavirus, Congresso e Casa Bianca danno ok a pacchetto da 2.000 miliardi

- Il Congresso Usa e l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno chiuso un pacchetto di stimoli da 2.000 miliardi per affrontare le ricadute economiche del coronavirus. Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, il leader della minoranza al Senato, il democratico Charles E. Schumer, e il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin - il principale negoziatore della Casa Bianca - hanno tutti affermato di aspettarsi un voto per approvare il pacchetto a breve. Tuttavia, i legislatori stanno ancora rivedendo i dettagli della legge. Il pacchetto estenderebbe un'assistenza straordinaria e senza precedenti ai contribuenti e potenzialmente a milioni di società americane e straniere che sono state colpite dalla crisi economica legata al coronavirus. Darebbe i pagamenti in contanti alla maggior parte dei cittadini statunitensi, con l'obiettivo di far circolare denaro e sostenere la spesa.(Nys)