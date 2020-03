Usa: il Dow Jones inverte la rotta e segna il miglior giorno dal 1933

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice Dow Jones ha segnato il suo miglior giorno dal 1933, dopo che il Congresso e la Casa Bianca hanno raggiunto un accordo per iniettare quasi 2.000 miliardi di dollari di aiuti in un'economia devastata dal coronavirus. Il Dow ha chiuso in rialzo dell'11,4 per cento, mentre l'indice S&P 500 del 9,4 per cento, grazie a un'ondata di acquisti in tutto il mondo che ha interrotto quello che è stato un mese di vendite quasi senza precedenti. Nonostante i guadagni, gli investitori non hanno ancora detto che il mercato si riprenderà. Infatti già nelle scorse settimane c’erano stati dei forti rally, ma nessuno è durato più di un giorno. Gli economisti e gli investitori si aspettano ancora di vedere altri numeri disastrosi nei prossimi giorni e settimane.(Nys)