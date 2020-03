Usa: coronavirus, via libera al trattamento con il plasma

- La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha approvato nuovi protocolli di emergenza che consentiranno ai medici di curare i pazienti con coronavirus con plasma donato da coloro che sono guariti dal virus. Lo scrive il network tv statunitense “Nbc News”. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, già lunedì 23 marzo aveva annunciato che il dipartimento di salute dello Stato avrebbe iniziato a utilizzare il trattamento al plasma su pazienti affetti da coronavirus in condizioni critiche. Il trattamento è vecchio di secoli ed è stato usato durante la pandemia di influenza del 1918. Implica la raccolta di anticorpi che combattono i virus del sangue di coloro che erano stati precedentemente infettati. Il metodo è stato utilizzato anche su alcuni pazienti durante l'epidemia di Sars del 2002. La Fda ha avvertito che il plasma non è stato ancora dimostrato efficace per il trattamento del coronavirus e che i ricercatori dovrebbero richiedere l'autorizzazione prima di iniziare una sperimentazione.(Nys)