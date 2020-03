Imprese: Facebook annuncia diminuzione di pubblicità in paesi colpiti da coronavirus

- Nonostante un aumento dell'engagement sulle piattaforme "nei luoghi colpiti più duramente dal virus", Facebook ha annunciato un indebolimento della sua attività di pubblicità nei paesi che intraprendono azioni per ridurre la diffusione del coronavirus. "Man mano che la pandemia si espande e sempre più persone stanno a distanza l'una dall'altra, abbiamo riscontrato un aumento delle persone che stanno usando le nostre app", ha dichiarato la società in un post sul suo blog. Il post afferma che ad esempio in Italia l’utilizzo delle piattaforme di Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger) è cresciuto di molto. Il traffico, ha concluso Facebook, ha aumentato soprattutto sulle piattaforme di messaggistica.(Nys)